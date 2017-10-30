На Львівщині в ДТП постраждало четверо осіб

Як попередньо встановили поліцейські, відбулося зустрічне зіткнення автомобіля "Шкода Фабія", яким керував 27-річний житель Вінниці та автомобіля "БМВ", яким керував 51-річний мешканець Яворівського району. Внаслідок автопригоди в реанімаційне відділення госпіталізовано водія "БМВ" з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, закритий перелом ребер зліва.

В травматологічне відділення із забоями та травмами госпіталізовано двох пасажирів "Шкоди", 33-річного чоловіка та 30-річну жінку з Вінниці. Тілесні ушкодження також отримав водій "Шкоди": діагноз – закритий перелом променевої кістки справа, забій правого колінного суглобу. Після надання медичної допомоги, він повернувся додому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині зіштовхнулися два автобуси, шестеро осіб постраждало

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.