Во Львовской области скутерист был госпитализирован с мозговой комой
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Во Львовской области 19-летний скутерист попал ДТП, в результате чего был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и мозговой комой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
Сообщается, что ДТП произошло 23 ноября около 4:10 в селе Подорожное.
"Как предварительно установили полицейские, 19-летний житель Стрыйского района, управляя скутером без защитного шлема, не справился с управлением и упал. Парня доставили в больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, мозговая кома", - говорится в сообщении.
Также полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, во Львове из-за ДТП в реанимацию госпитализирована пассажирка легковушки.