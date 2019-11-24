Во Львовской области скутерист был госпитализирован с мозговой комой

Сообщается, что ДТП произошло 23 ноября около 4:10 в селе Подорожное.

"Как предварительно установили полицейские, 19-летний житель Стрыйского района, управляя скутером без защитного шлема, не справился с управлением и упал. Парня доставили в больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, мозговая кома", - говорится в сообщении.

Также полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, во Львове из-за ДТП в реанимацию госпитализирована пассажирка легковушки.