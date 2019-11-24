На Львівщині скутериста було госпіталізовано з мозковою комою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Львівській області 19-річний скутерист потрапив ДТП, в результаті чого був госпіталізований з закритою черепно-мозковою травмою та мозковою комою. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
Повідомляється, що ДТП сталося 23 листопада близько 4:10 у селі Подорожнє.
"Як попередньо встановили поліцейські, 19-річний мешканець Стрийського району, керуючи скутером без захисного шолому, не впорався з керуванням та впав. Хлопця доставили у лікарню з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, мозкова кома", - йдеться в повідомленні.
Також поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у Львові через ДТП до реанімації госпіталізовано пасажирку легковика.