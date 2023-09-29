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На Львовщине развернут дополнительные блокпосты: подробности

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. На Львовщине развернут дополнительные блокпосты и ограничат движение транспорта с высоким уровнем шума в комендантский час во время тревоги. Таково решение Совета обороны области, сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

На заседании Совета обороны Львовской области постановили усилить меры безопасности и развернуть дополнительные блокпосты для усиления контрразведывательного режима.

Цитата

«Первоочередная задача Службы безопасности – предотвратить любые противоправные действия со стороны врага или его сторонников. В частности, не допустить: совершение разного рода провокаций – диверсий, терактов и т.д., дестабилизацию общественно-политической обстановки; проникновение диверсионно-разведывательных групп и проведение диверсий в регионе. … установление блокпостов в регионе направлено на усиление контрразведывательного режима. Это делается для повышения безопасности жителей региона накануне отопительного сезона и на фоне регулярных обстрелов ракетами и дронами», — отметила пресс-секретарь СБУ во Львовской области Роксолана Яворская.

Дополнение

Также пресс-секретарь СБУ призвала жителей и гостей области обращать внимание и при необходимости сообщать в правоохранительные органы о лицах, осуществляющих фото или видео фиксацию объектов оборонной или критической инфраструктуры, выявление подозрительных вещей или автомобилей, возможных новых соседей с подозрительным поведением.

Кроме того, на отдельных участках автодорог области, в частности на кольцевой Львова, во время сигнала «Воздушная тревога» в период комендантского часа по отдельной команде ЧВК «Запад» будет осуществляться ограниченное движение грузового, крупногабаритного транспорта, мотоциклов, скутеров – всего транспорта, который издает высокий уровень шума.

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«Делаем это для того, чтобы наши защитники неба могли эффективно выявлять шахеты. Просим с пониманием отнестись к ограничениям. Они будут кратковременными и на отдельных участках дорог», — говорится в сообщении.

Во время брифинга анонсировали возможное изменение времени комендантского часа в ближайшем будущем. Поскольку обеспечение режимных вопросов, вопросов безопасности имеет связь со световым временем суток, с приближением зимнего периода это время будет пересмотрено. Сейчас комендантский час на Львовщине длится 00:00 до 05:00 часов.

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