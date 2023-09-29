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На Львівщині розгорнуть додаткові блокпости: подробиці

На Львівщині розгорнуть додаткові блокпости: подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. На Львівщині розгорнуть додаткові блокпости та обмежать рух транспорту з високим рівнем шуму у комендантську годину під час тривоги. Такими є рішення Ради оборони області, повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації, передає УНН.

Деталі

На засіданні Ради оборони Львівської області ухвалили посилити безпекові заходи та розгорнути додаткові блокпости для посилення контррозвідувального режиму.

Цитата

«Першочергове завдання Служби безпеки – запобігти будь-яким протиправним діям з боку ворога чи його прибічників. Зокрема, не допустити: вчинення різного роду провокацій – диверсій, терактів тощо, дестабілізацію суспільно-політичної обстановки; проникнення диверсійно-розвідувальних груп та проведення диверсій в регіоні. … встановлення блокпостів в регіоні спрямоване на посилення контррозвідувального режиму. Це робиться для підвищення безпеки мешканців регіону напередодні опалювального сезону та на тлі регулярних обстрілів ракетами і дронами», — зазначила речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.

Доповнення

Також, речниця СБУ закликала мешканців та гостей області звертати увагу та за необхідності повідомляти правоохоронні органи про осіб, які здійснюють фото чи відео фіксацію об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури, виявлення підозрілих речей чи автівок, можливих нових сусідів з підозрілою поведінкою.

Окрім того, на окремих ділянках автошляхів області, зокрема на кільцевій Львова, під час сигналу «Повітряна тривога» в період комендантської години за окремою командою ПВК «Захід» буде здійснюватися обмежений рух вантажного, великогабаритного транспорту, мотоциклів, скутерів – всього транспорту, який видає високий рівень шуму.

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«Робимо це для того, щоб наші оборонці неба могли ефективно виявляти шахеди. Просимо з розумінням поставитись до обмежень. Вони будуть короткотривалими та на окремих ділянках доріг», — йдеться у повідомленні.

Під час брифінгу анонсували можливу зміну часу комендантської години в найближчому майбутньому.
Оскільки забезпечення режимних питань, безпекових питань має зв'язок із світловою порою доби, з наближенням зимового періоду цей час буде переглянутий. Нині комендантська година на Львівщині триває 00:00 до 05:00 год.

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