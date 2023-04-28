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На Львовщине реставрируют древнейшую деревянную церковь

На Львовщине реставрируют древнейшую деревянную церковь

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Научно-реставрационный совет прорабатывает вопрос реставрации деревянной церкви Сошествия Святого Духа в с. Потеличи относительно общих принципов, последовательности выполнения научно-исследовательских и реставрационных работ, сообщили во Львовской ОГА, пишет УНН.

Детали

Во время выездного совещания реставраторы осмотрели интерьер и фасады памятника, очертили возможности их сохранения, обсудили план выполнения реставрационных работ. В фокусе внимания была восточная стена нефа – ценный памятник монументального искусства, на котором содержатся две аутентичные росписи. Этот памятник датируется 1502 годом и принадлежит к Списку Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальная святыня знаменита также своими росписями – ХVII и XVIII веков.

В этом году для изготовления научно-проектной документации на реставрацию стенописи и иконостаса церкви выделено сто тысяч гривен.

«Церковь в Потеличах – одна из важнейших святынь Львовщины. К вопросу ее восстановления должны подходить очень взвешенно, ведь она среди мирового архитектурного наследия, и от наших сегодняшних решений, профессионализма выполнения запланированных реставрационных работ, качества материалов зависит, в каком состоянии сохраним эту уникальную церковь для потомков», – отметила директор департамента архитектуры и градостроительства Елена Василько.

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