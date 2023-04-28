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На Львівщині реставрують найдавнішу дерев'яну церкву

На Львівщині реставрують найдавнішу дерев'яну церкву

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Науково-реставраційна рада опрацьовує питання реставрації дерев’яної церкви Зіслання Святого Духа у с. Потеличі щодо загальних принципів, послідовності виконання науково-дослідних та реставраційних робіт, повідомили у Львівській ОДА, пише УНН.

Деталі

Під час виїзної наради пам’ятникоохоронці та реставратори оглянули інтер’єр та фасади пам’ятки, окреслили можливості їхнього збереження, обговорили план виконання реставраційних робіт. У фокусі уваги була східна стіна нави – цінна пам’ятка монументального мистецтва, на якій містяться два автентичні розписи. Ця пам’ятка датується 1502 роком і належить до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Унікальна святиня знаменита також своїми різночасовими розписами – ХVII та XVIII століть.

Цьогоріч для виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію стінопису та іконостасу церкви виділено сто тисяч гривень.

«Церква в Потеличах – одна із найважливіших святинь Львівщини. До питання її відновлення маємо підходити дуже виважено, адже вона серед світового архітектурного спадку, і від наших сьогоднішніх рішень, фаховості виконання запланованих реставраційних робіт, якості матеріалів залежить, у якому стані збережемо цю унікальну церкву для нащадків», – зазначила директорка департаменту архітектури і містобудування Олена Василько.

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