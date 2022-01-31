У костелі Святого Миколая в Києві завершили протиаварійні роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У костелі Святого Миколая в Києві, в якому у вересні минулого року сталася пожежа, завершилися протиаварійні роботи. Про це у Facebook повідомив адвокат Масі Найєма, який контролював витрати на відновлення костелу, інформує УНН.
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"Протиаварійні роботи в костелі Св. Миколая завершено. Це сталось сьогодні, 31 січня 2022 року. Всі роботи були сплачені за гроші благодійників", — написав Найєма.
Деталі
За словами юриста, вартість протиаварійних робіт та послуг становила 21 546 802,90 грн.
За ці кошти було проведено:
• технічне обстеження будівлі з рекомендаціями щодо усунення її аварійності та розроблення робочого проекту (1,297 млн грн;
• державна експертиза робочого проекту (44,9 тис. грн);
• протиаварійний ремонт і технічний нагляд за проведеними роботами (725,33 тис грн);
• протиаварійний ремонт і реставрація (19, 379 млн грн);
• авторське спостереження за будівельними роботами (майже 101 тис грн).
"Окрім того, бізнес створив БО "ФОНД КОСТЕЛУ СВ. МИКОЛАЯ", на якому ще залишилось трішки більше 8 млн. грн. Детальніше про ці гроші і куди вони підуть напишу згодом. Дякую представникам бізнесу, які довірили нам контролювати їх благодійні внески", — додав Наєма.
Нагадаємо
Пожежа у костелі Святого Миколая сталася ввечері 3 вересня. Вогонь повністю знищив орган собору.
Основна версія причини пожежі — загоряння електропроводки в корпусі інструмента.