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У костелі Святого Миколая в Києві завершили протиаварійні роботи

У костелі Святого Миколая в Києві завершили протиаварійні роботи

Київ • УНН

 • 37808 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. У костелі Святого Миколая в Києві, в якому у вересні минулого року сталася пожежа, завершилися протиаварійні роботи. Про це у Facebook повідомив адвокат Масі Найєма, який контролював витрати на відновлення костелу, інформує УНН.

Цитата

"Протиаварійні роботи в костелі Св. Миколая завершено. Це сталось сьогодні, 31 січня 2022 року. Всі роботи були сплачені за гроші благодійників", — написав Найєма.

Деталі

За словами юриста, вартість протиаварійних робіт та послуг становила 21 546 802,90 грн.

За ці кошти було проведено:

• технічне обстеження будівлі з рекомендаціями щодо усунення її аварійності та розроблення робочого проекту (1,297 млн грн;

• державна експертиза робочого проекту (44,9 тис. грн);

• протиаварійний ремонт і технічний нагляд за проведеними роботами (725,33 тис грн);

• протиаварійний ремонт і реставрація (19, 379 млн грн);

• авторське спостереження за будівельними роботами (майже 101 тис грн).

"Окрім того, бізнес створив БО "ФОНД КОСТЕЛУ СВ. МИКОЛАЯ", на якому ще залишилось трішки більше 8 млн. грн. Детальніше про ці гроші і куди вони підуть напишу згодом. Дякую представникам бізнесу, які довірили нам контролювати їх благодійні внески", — додав Наєма.

Нагадаємо

Пожежа у костелі Святого Миколая сталася ввечері 3 вересня. Вогонь повністю знищив орган собору.

Основна версія причини пожежі — загоряння електропроводки в корпусі інструмента.

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