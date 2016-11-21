Во Львовской области под колесами автобуса погиб пешеход

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 ноября в 17:10 на автодороге Львов-Люблин вблизи Рава-Русской таможни.

Как предварительно установили правоохранители, водитель пассажирского автобуса "Скания", 41-летний иностранец, совершил наезд на пешехода - 47-летнего жителя города Новояворовск. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Проводится досудебное расследование.