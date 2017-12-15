Во Львовской области избрана мера пресечения мэру Старого Самбора

"14 декабря по ходатайству органа предварительного расследования Галицким районным судом Львова мэру одного из городов Львовской, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 64 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Кроме этого, мужчины отстранен от занимаемой должности сроком на 2 месяца.

Напомним, что под процессуальным руководством прокуратуры области, следователями ГУ НП во Львовской области, при оперативном сопровождения УЗЭ во Львовской области, в этом году 12 января, задержан мэр одного из городов Львовской области во время предоставления им 2 тыс. долларов США неправомерной выгоды правоохранителей за закрытия дела о злоупотреблении властью должностными лицами органа местного самоуправления при закупках мусороуборочной техники за бюджетные средства.

Отметим, что 13 декабря 2017 прокурором Львовской области должностному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Досудебное расследование продолжается.