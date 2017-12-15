На Львівщині обрали запобіжний захід міському голові Старого Самбора
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Львівщині міському голові Старого Самбора Ігорю Трухиму, якого затримано під час надання 2 тис. доларів США неправомірної вигоди повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу. Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області, передає УНН.
"14 грудня за клопотанням органу досудового розслідування Галицьким районним судом м. Львова меру одного із міст на Львівщині, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 64 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, чоловіка відсторонено від займаної посади терміном на 2 місяці.
Нагадаємо, що за процесуального керівництва прокуратури області, слідчими ГУ НП у Львівській області, за оперативного супроводу УЗЕ у Львівській області, цьогоріч 12 грудня, затримано міського голову одного із міст Львівської області під час надання ним 2 тис. доларів США неправомірної вигоди правоохоронцям за закриття справи щодо зловживання владою посадовцями органу місцевого самоврядування при закупівлях сміттєзбиральної техніки за бюджетні кошти.
Зазначимо, що 13 грудня 2017 року прокурором Львівської області посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Досудове розслідування триває.