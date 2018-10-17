Во Львовской области главврач требовал взятку от ветерана АТО
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке главного врача одной из поликлиник, подчиненной управлению здравоохранения департамента гуманитарной политики Львовского городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ во Львовской области, передает УНН.
Так, чиновник лично требовал от ветерана АТО 500 долларов за трудоустройство медбратом.
"Оперативники спецслужбы задокументировали передачу первой части взятки на банковскую карточку злоумышленника. На передачу основной части неправомерной выгоды в гривневом эквиваленте медик-взяточник прислал своего знакомого-посредника. Посредник передал деньги чиновнику и они вместе направились в один из ночных игорных заведений города "отпраздновать" сделку. Там их и задержали правоохранители. Интересно, что только получив деньги, чиновник пытался сразу проиграть их в игровых автоматах", – отметили в спецслужбе.
Продолжаются следственные действия в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, соцработник требовала от бойца АТО взятку за оформление установленной выплаты единовременной материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов.