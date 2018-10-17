На Львівщині головний лікар вимагав хабар від ветерана АТО

ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі головного лікаря однієї з поліклінік, що підпорядкована управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Про це повідомили у прес-службі управління СБУ у Львівській області, передає УНН.