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На Львівщині головний лікар вимагав хабар від ветерана АТО

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі головного лікаря однієї з поліклінік, що підпорядкована управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Про це повідомили у прес-службі управління СБУ у Львівській області, передає УНН.

Так, посадовець особисто вимагав від ветерана АТО 500 доларів за працевлаштування медбратом.

"Оперативники спецслужби задокументували передачу першої частини хабара на банківську картку зловмисника. На передачу основної частини неправомірної вигоди у гривневому еквіваленті медик-хабарник прислав свого знайомого-посередника. Посередник передав гроші чиновнику і вони разом направилися до одного з нічних гральних закладів міста "відсвяткувати" оборудку. Там їх і затримали правоохоронці. Цікаво, що щойно отримавши гроші, посадовець намагався одразу програти їх в ігрових автоматах", – зазначили у спецслужбі.

Тривають слідчі дії у межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, соцпрацівник вимагала від бійця АТО хабар за оформлення встановленої виплати одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.

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