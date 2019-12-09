Во Львовской области двое детей отравились угарным газом
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. В селе Борщовичи во Львовской области угарным газом отравились двое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"В частном доме по улице Степана Бандеры отравились угарным газом 2-е детей (2006 и 2008 года рождения), которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Львовскую ОДКБ", - сообщили в департаменте.
Дом оборудован газовой колонкой и 3-мя газовыми печами.
Аварийной бригадой ПАО "Львовгаз" временно прекращена подача к газовой колонке.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, во Львовской области угарным газом отравилась семья с двумя детьми.