Во Львовской области двое детей отравились угарным газом

"В частном доме по улице Степана Бандеры отравились угарным газом 2-е детей (2006 и 2008 года рождения), которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Львовскую ОДКБ", - сообщили в департаменте.

Дом оборудован газовой колонкой и 3-мя газовыми печами.

Аварийной бригадой ПАО "Львовгаз" временно прекращена подача к газовой колонке.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, во Львовской области угарным газом отравилась семья с двумя детьми.