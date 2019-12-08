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На Львівщині чадним газом отруїлася родина з двома дітьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У селі Верхнє Синьовидне Сколівського району Львівської області у приватному будинку отруїлися двоє дорослих та двоє дітей. Ймовірно отруєння було спричинене чадним газом. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Департаменту цивільного захисту Львівської ОДА.

«7 грудня, близько 18:35 год., у селі Верхнє Синьовидне Сколівського району у приватному будинку по вул. І.Франка, отруїлися, ймовірно, чадним газом, 4-го осіб (з них 2-є дітей 2015 та 2017 року народження), яких у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано в Сколівську ЦРЛ», - повідомили в ЛОДА.

Будинок обладнаний газовим парапетним конвектором та ПГ-4.

Аварійною бригадою «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газопостачання до будинку. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, жертвами масштабної пожежі в коледжі в Одесі стали вже щонайменше 10 осіб.

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