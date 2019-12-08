Во Львовской области угарным газом отравилась семья с двумя детьми

“7 декабря, около 18:35 ч., в селе Верхнее Синевидное Сколевского района в частном доме по ул. И.Франко, отравились, вероятно, угарным газом, 4-ро человек (из них 2-е детей 2015 и 2017 рождения), которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Сколевскую ЦРБ”, - сообщили в ЛОГА.

Дом оборудован газовым парапетным конвектором и ПГ-4.

Аварийной бригадой “Львовгаз” временно прекращена подача газа в дома. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, жертвами масштабного пожара в колледже в Одессе стали уже не менее 10 человек.