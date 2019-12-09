На Львівщині двоє дітей отруїлись чадним газом

"У приватному будинку по вулиці Степана Бандери отруїлися чадним газом 2-є дітей (2006 та 2008 року народження), яких у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Львівську ОДКЛ", - повідомили у департаменті.

Будинок обладнаний газовою колонкою і 3-ма газовими пічками.

Аварійною бригадою ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено подачу до газової колонки.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, на Львівщині чадним газом отруїлася родина з двома дітьми.