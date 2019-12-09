На Львівщині двоє дітей отруїлись чадним газом
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. У селі Борщовичі на Львівщині чадним газом отруїлось двоє дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.
"У приватному будинку по вулиці Степана Бандери отруїлися чадним газом 2-є дітей (2006 та 2008 року народження), яких у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Львівську ОДКЛ", - повідомили у департаменті.
Будинок обладнаний газовою колонкою і 3-ма газовими пічками.
Аварійною бригадою ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено подачу до газової колонки.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, на Львівщині чадним газом отруїлася родина з двома дітьми.