Во Львовской области мужчина упал в колодец и погиб

"Инцидент произошел вчера около 13:00. Мужчина был 1971 года рождения. Причины трагедии устанавливает полиция", - сообщили в департаменте.

Напомним, 1 апреля во время празднования "Юморины-2018" в Одессе на мужчину упал фрагмент фасада здания, когда он проходил мимо. В результате пострадавший получил травму головы.

Также сообщал УНН, что в селе Марьяновка Кировоградской области нашли тело мужчины, которого привалило железобетонными плитами. Обвал стены произошел при разборке старого бесхозного здания.