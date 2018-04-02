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Во Львовской области мужчина упал в колодец и погиб

Во Львовской области мужчина упал в колодец и погиб

Киев  •  УНН

 • 8221 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 апреля. УНН. В городе Червоноград Львовской области 47-летний мужчина упал в колодец, в результате чего погиб. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

"Инцидент произошел вчера около 13:00. Мужчина был 1971 года рождения. Причины трагедии устанавливает полиция", - сообщили в департаменте.

Напомним, 1 апреля во время празднования "Юморины-2018" в Одессе на мужчину упал фрагмент фасада здания, когда он проходил мимо. В результате пострадавший получил травму головы.

Также сообщал УНН, что в селе Марьяновка Кировоградской области нашли тело мужчины, которого привалило железобетонными плитами. Обвал стены произошел при разборке старого бесхозного здания.

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