Во Львовской области мужчина упал в колодец и погиб
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 апреля. УНН. В городе Червоноград Львовской области 47-летний мужчина упал в колодец, в результате чего погиб. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
"Инцидент произошел вчера около 13:00. Мужчина был 1971 года рождения. Причины трагедии устанавливает полиция", - сообщили в департаменте.
Напомним, 1 апреля во время празднования "Юморины-2018" в Одессе на мужчину упал фрагмент фасада здания, когда он проходил мимо. В результате пострадавший получил травму головы.
Также сообщал УНН, что в селе Марьяновка Кировоградской области нашли тело мужчины, которого привалило железобетонными плитами. Обвал стены произошел при разборке старого бесхозного здания.