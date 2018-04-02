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На Львівщині чоловік впав у криницю і загинув

На Львівщині чоловік впав у криницю і загинув

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. У місті Червоноград на Львівщині 47-річний чоловік впав у криницю, внаслідок чого загинув. Про це повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.

"Інцидент трапився вчора близько 13:00 години. Чоловік був 1971 року народження. Причини трагедії встановлює поліція", – повідомили у департаменті.

Нагадаємо, 1 квітня під час святкування "Гуморини-2018" в Одесі на чоловіка впав фрагмент фасаду будівлі, коли він проходив повз неї. В результаті постраждалий отримав травму голови.

Також УНН повідомляв, що у селі Мар’янівка на Кіровоградщині знайшли тіло чоловіка, якого привалило залізобетонними плитами. Обвал стіни стався під час розбирання старої безгосподарчої будівлі.

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