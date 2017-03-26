Во Львовской области из-за мусора перекрыли дорогу шинами
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Из-за протестов против создания свалки в с.Добряны местные жители перекрыли дорогу шинами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщество Варта1 в Facebook.
“В селе Добряны возобновились протесты против свалки, селяне перекрыли дорогу шинами!”, — говорится в сообщении.
Однако в комментариях местные жители в свои мыслях разошлись.
“А вы бы хотели „Грибовичи-2“ возле своего дома? А потом — нет воды из колодца... нет... ничего ”, - пишет один из пользователей.
Однако некоторые пользователи довольно скептически восприняли такой протест.
“Правда, селян не видно”, — говорится в комментариях.
Напомним, Львовская ОГА с 2014 года не выделяет средства на ликвидацию опасных отходов.
При этом, на территории Львовской области находятся так называемые озера кислых гудронов — опасные отходы, образующиеся при очистке нефтепродуктов и имеют II класс опасности (высокоопасные, смертельная доза при попадании в желудок 15-150 мг/кг). Объем этих кислых гудронов уже достиг 200 тысяч тонн.