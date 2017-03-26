Во Львовской области из-за мусора перекрыли дорогу шинами

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 58483 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 109951 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125335 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 184600 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134409 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127274 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119173 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106645 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107657 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103953 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Во Львовской области из-за мусора перекрыли дорогу шинами

Во Львовской области из-за мусора перекрыли дорогу шинами

Киев  •  УНН

 • 16493 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Из-за протестов против создания свалки в с.Добряны местные жители перекрыли дорогу шинами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщество Варта1 в Facebook.

“В селе Добряны возобновились протесты против свалки, селяне перекрыли дорогу шинами!”, — говорится в сообщении.

Однако в комментариях местные жители в свои мыслях разошлись.

“А вы бы хотели „Грибовичи-2“ возле своего дома? А потом — нет воды из колодца... нет... ничего ”, - пишет один из пользователей.

Однако некоторые пользователи довольно скептически восприняли такой протест.

“Правда, селян не видно”, — говорится в комментариях.

Напомним, Львовская ОГА с 2014 года не выделяет средства на ликвидацию опасных отходов.

При этом, на территории Львовской области находятся так называемые озера кислых гудронов — опасные отходы, образующиеся при очистке нефтепродуктов и имеют II класс опасности (высокоопасные, смертельная доза при попадании в желудок 15-150 мг/кг). Объем этих кислых гудронов уже достиг 200 тысяч тонн.

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