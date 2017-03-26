На Львівщині через сміття перекрили дорогу шинами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Через протести проти створення сміттєзвалища у с.Добряни місцеві мешканці перекрили дорогу шинами. Про це УНН повідомляє із посиланням на спільноту Варта1 у Facebook.
“В селі Добряни поновилися протести проти сміттєзвалища, селяни перекрили дорогу шинами!”, — йдеться у повідомленні.
Проте у коментарях місцеві мешканці у свої думках розійшлися.
“А ви б хотіли „Грибовичі-2“ біля своєї хати? А потім — ні води з криниці... ні... нічого”, — пише один із користувачів.
Проте деякі користувачі доволі скептично сприйняли такий протест.
“Правда, селян не видно”, — йдеться у коментарях.
Нагадаємо, Львівська ОДА з 2014 року не виділяє кошти на ліквідацію небезпечних відходів.
При цьому на території Львівської області знаходяться так звані озера кислих гудронів — небезпечні відходи, що утворюються при очищенні нафтопродуктів і мають ІІ клас небезпеки (високонебезпечні, смертельна доза при потраплянні у шлунок 15-150 мг/кг). Обсяг цих кислих гудронів вже досяг 200 тисяч тонн.