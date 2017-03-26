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На Львівщині через сміття перекрили дорогу шинами

На Львівщині через сміття перекрили дорогу шинами

Київ • УНН

 • 16498 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Через протести проти створення сміттєзвалища у с.Добряни місцеві мешканці перекрили дорогу шинами. Про це УНН повідомляє із посиланням на спільноту Варта1 у Facebook.

“В селі Добряни поновилися протести проти сміттєзвалища, селяни перекрили дорогу шинами!”, — йдеться у повідомленні.

Проте у коментарях місцеві мешканці у свої думках розійшлися.

“А ви б хотіли „Грибовичі-2“ біля своєї хати? А потім — ні води з криниці... ні... нічого”, — пише один із користувачів.

Проте деякі користувачі доволі скептично сприйняли такий протест.

“Правда, селян не видно”, — йдеться у коментарях.

Нагадаємо, Львівська ОДА з 2014 року не виділяє кошти на ліквідацію небезпечних відходів.

При цьому на території Львівської області знаходяться так звані озера кислих гудронів — небезпечні відходи, що утворюються при очищенні нафтопродуктів і мають ІІ клас небезпеки (високонебезпечні, смертельна доза при потраплянні у шлунок 15-150 мг/кг). Обсяг цих кислих гудронів вже досяг 200 тисяч тонн.

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