Во Львовской области из-за непогоды ограничено движение грузового транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В связи с интенсивным усилением снегопада на территории Львовской области и с целью недопущения заторов автотранспорта и оперативной расчистки дорог от снега введено ограничение движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах с 17:00. 3 декабря. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Львовской области, передает УНН.
"Во время работы снегоуборочной техники водители транспортных средств должны обеспечить беспрепятственное движение спецтехники и не создавать заторов. При ухудшении погодных условий Служба автомобильных дорог в Львовской области призывает водителей и перевозчиков по возможности воздержаться от поездок, ведь крупногабаритные автомобили часто становятся причиной ограничения движения, во время заноса блокируя проезжую часть, или же остановки таких грузовиков на обочинах, в свою очередь, приводит к задержке снегоочистительной техники и усложняет работу дорожникам", - сообщили в Службе автомобильных дорог в Львовской области.
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