Во Львовской области из-за непогоды ограничено движение грузового транспорта

"Во время работы снегоуборочной техники водители транспортных средств должны обеспечить беспрепятственное движение спецтехники и не создавать заторов. При ухудшении погодных условий Служба автомобильных дорог в Львовской области призывает водителей и перевозчиков по возможности воздержаться от поездок, ведь крупногабаритные автомобили часто становятся причиной ограничения движения, во время заноса блокируя проезжую часть, или же остановки таких грузовиков на обочинах, в свою очередь, приводит к задержке снегоочистительной техники и усложняет работу дорожникам", - сообщили в Службе автомобильных дорог в Львовской области.

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