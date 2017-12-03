На Львівщині через негоду обмежили рух вантажного транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У зв’язку з інтенсивним посиленням снігопаду на території Львівської області та з метою недопущення заторів автотранспорту та оперативного розчищення доріг від снігу введено обмеження руху вантажного автомобільного транспорту на автомобільних дорогах з 17:00 год. 3 грудня. Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області, передає УНН.
"Під час роботи снігоприбиральної техніки водії транспортних засобів повинні забезпечити безперешкодний рух спецтехніки та не створювати заторів. При погіршенні погодних умов Служба автомобільних доріг у Львівській області закликає водіїв та перевізників при можливості утриматись від поїздок, адже великогабаритні автомобілі часто стають причиною обмеження руху, під час заносу блокуючи проїжджу частину, або ж зупинки таких вантажівок на узбіччях, що у свою чергу, призводить до затримки снігоочисної техніки та ускладнює роботу дорожникам", – повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.
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