На Львовщине археологи нашли древнее святилище

Детали

Отмечается, что наземное сооружение прямоугольной формы, расположенное на краю детинца укрепленного городища. Его длина 12 м, а ширина — 4, по периметру через 1-2 м прослеживаются следы от вкопанных столбов.

Цитата

«О датировке речь пока не идет – должны изучить все находки более тщательно. Но если привяжем это сооружение к дохристианскому капищу, то речь пойдет о 10 в. Считаем, что сначала это городище было святилищем, позже оно, очевидно, потеряло эту функцию с внедрением христианства, а уже потом могло использоваться как городище-хранилище для тех сел, которые фиксируем вокруг этой горы – в долине реки Иловец. Сооружение не было жилым, а имело общественное назначение: об этом свидетельствует отсутствие следов очага, небольшое количество обломков горшков. Люди могли собираться здесь для принятия важных решений, проведения обрядовых действий», – рассказал археолог Андрей Гавинский.

Дополнение

Раскопки провели в с. Илов на городище «Пещера» ученые Института украиноведения им. И.Крипьякевича НАН Украины и Историко-культурного заповедника «Стольское городище».

Раскопки продолжались три недели, в процессе удалось исследовать 3 хронологических горизонта памятника: эпохи энеолита – культуры воронковидной посуды (IV тыс. гг. до н.э.), раннежелезного времени (кон. II – нач. I тыс. до н. э.) и княжеской эпохи (Х-ХIII вв.).

Руководителем экспедиции стал научный сотрудник отдела археологии Института украиноведения Андрей Гавинский, совместно с ним на памятнике работало еще шесть ученых.

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Всего во время исследований ученые обнаружили шесть неподвижных объектов: остатки энеолитической хаты и хозяйственной ямы культуры воронковидной посуды эпохи энеолита; большую наземную постройку (о которой говорилось в материале выше) и три хозяйственные ямы княжеского периода. А также более тысячи подвижных объектов: обломков посуды, кремневых орудий труда, предметов оружия.