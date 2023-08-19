На Львовщине археологи нашли древнее святилище
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В поселке Илов на Львовщине украинские археологи провели раскопки и обнаружили наземное сооружение 10 в. н.э., которое по мнению ученых служило святилищем. Об этом сообщили во Львовской областной военной администрации, передает УНН.
Детали
Отмечается, что наземное сооружение прямоугольной формы, расположенное на краю детинца укрепленного городища. Его длина 12 м, а ширина — 4, по периметру через 1-2 м прослеживаются следы от вкопанных столбов.
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«О датировке речь пока не идет – должны изучить все находки более тщательно. Но если привяжем это сооружение к дохристианскому капищу, то речь пойдет о 10 в. Считаем, что сначала это городище было святилищем, позже оно, очевидно, потеряло эту функцию с внедрением христианства, а уже потом могло использоваться как городище-хранилище для тех сел, которые фиксируем вокруг этой горы – в долине реки Иловец. Сооружение не было жилым, а имело общественное назначение: об этом свидетельствует отсутствие следов очага, небольшое количество обломков горшков. Люди могли собираться здесь для принятия важных решений, проведения обрядовых действий», – рассказал археолог Андрей Гавинский.
Дополнение
Раскопки провели в с. Илов на городище «Пещера» ученые Института украиноведения им. И.Крипьякевича НАН Украины и Историко-культурного заповедника «Стольское городище».
Раскопки продолжались три недели, в процессе удалось исследовать 3 хронологических горизонта памятника: эпохи энеолита – культуры воронковидной посуды (IV тыс. гг. до н.э.), раннежелезного времени (кон. II – нач. I тыс. до н. э.) и княжеской эпохи (Х-ХIII вв.).
Руководителем экспедиции стал научный сотрудник отдела археологии Института украиноведения Андрей Гавинский, совместно с ним на памятнике работало еще шесть ученых.
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Всего во время исследований ученые обнаружили шесть неподвижных объектов: остатки энеолитической хаты и хозяйственной ямы культуры воронковидной посуды эпохи энеолита; большую наземную постройку (о которой говорилось в материале выше) и три хозяйственные ямы княжеского периода. А также более тысячи подвижных объектов: обломков посуды, кремневых орудий труда, предметов оружия.