На луганском направлении наблюдается снижение боевой активности НВФ

"На луганском направлении наблюдается тенденция к снижению активности противника. Вчера боевые действия велись только в двух районах: Станице Луганской и Новоалександровке. Отметим, что по нашим войскам вели огонь вражеские снайперы, минометчики и гранатометчики", - сказал А.Лысенко.

Всего за прошедшие сутки боевики трижды обстреляли позиции украинских военных, из них один раз из тяжелого вооружения.

Напомним, за прошедшие сутки, с 24 на 25 октября, в зоне проведения антитеррористической операции ни один военный не погиб, шестеро получили ранения.