На луганском направлении наблюдается снижение боевой активности НВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На луганском направлении наблюдается тенденция к снижению активности боевиков. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении наблюдается тенденция к снижению активности противника. Вчера боевые действия велись только в двух районах: Станице Луганской и Новоалександровке. Отметим, что по нашим войскам вели огонь вражеские снайперы, минометчики и гранатометчики", - сказал А.Лысенко.
Всего за прошедшие сутки боевики трижды обстреляли позиции украинских военных, из них один раз из тяжелого вооружения.
Напомним, за прошедшие сутки, с 24 на 25 октября, в зоне проведения антитеррористической операции ни один военный не погиб, шестеро получили ранения.