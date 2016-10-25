На луганському напрямку спостерігається зниження бойової активності НЗФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На луганському напрямку спостерігається тенденція до зниження активності бойовиків. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"На луганському напрямку спостерігається тенденція до зниження активності противника. Вчора бойові дії велися лише в двох районах: Станиці Луганській та Новоолександрівці. Зазначимо, що по наших військах вели вогонь ворожі снайпери, мінометники та гранатометники",- сказав А.Лисенко.
Всього за минулу добу бойовики тричі обстріляли позиції українських військових, з них один раз з важкого озброєння.
Нагадаємо, за минулу добу, з 24 на 25 жовтня, в зоні проведення антитерористичної операції жоден військовий не загинув, шестеро отримали поранення.