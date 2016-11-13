На луганском направлении боевые действия велись только в Станично-Луганском районе

"Луганское направление: боевые действия вчера велись в Станично-Луганском районе за исключением самого райцентра, в частности в Крымском, Новозвановке, Троицком оккупанты массово применяли минометы и артиллерию. Львиная доля обстрелов была утром, также противник вел огонь как в светлое, так и в темное время суток. Всего вчера на луганском направлении произошло 15 вражеских обстрелов, 6 - из тяжелого вооружения", - сообщил он.