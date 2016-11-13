На луганському напрямку бойові дії велися лише у Станично-Луганському районі

“Луганський напрямок: бойові дії вчора велися у Станично-Луганському районі за винятком самого райцентру, Зокрема у Кримському, Новозванівці, Троїцькому окупанти масово застосовували міномети і артилерію. Левова частка обстрілів відбулася зранку, також ворог вів вогонь як у світлу так і в темну пору доби. Всього вчора на луганському напрямку відбулося 15 ворожих обстрілів, 6 — з важкого озброєння”, — повідомив він.