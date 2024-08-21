В Луганской области враг давит возле прифронтовых сел, на оккупированных территориях проблемы со светом и еще один лесной пожар под Северодонецком - ОВА

В Луганской области российские войска давят рядом с прифронтовыми селами, на оккупированных территориях вокруг Северодонецка бушует еще один лесной пожар, а оккупанты не могут отремонтировать 530 поврежденных объектов электросетевого комплекса - с зимы люди без света, сообщили в Луганской ОВА в среду в Facebook, пишет УНН.

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"Стельмаховка, Макеевка, Грековка - вблизи этих сел россияне давят активнее всего, пытаются найти слабое место в нашей обороне. Враг продолжает бить непосредственно по населенным пунктам - применяет ствольную и реактивную артиллерию, беспилотники, авиацию. Вчера больше всего от обстрелов со стороны оккупантов страдала Макеевка, есть попадания и в Невском", - проинформировал начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По данным ОВА, "вокруг Северодонецка в очередной раз вспыхнул лес". "На этот раз в районе кладбища вблизи поселка Вороново. Местные "спасатели" делают вид, что контролируют ситуацию. На самом деле, только наблюдают, чтобы огонь не распространился на жилые дома - пламя в лесном массиве тушить даже не пытаются. Из-за бездействия пожарных огонь уже охватил другие участки леса", - отметили в ОГА.

На оккупированных территориях Луганщины и Донетчины, по сообщению, в течение прошлой зимы около 530 объектов электросетевого комплекса были повреждены в результате непогоды. "С тех пор ряд оккупированных населенных пунктов остается без света или же электроснабжение там крайне ограничено. Денег на ремонт этого оборудования в региональных и местных бюджетах не предусмотрено. Соответствующие восстановительные работы не начинают более полугода. Чтобы успеть хоть что-то сделать до наступления холодов, в очередной раз обратились к кремлю - ждут перераспределения средств", - указали в ОВА.

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