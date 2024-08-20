На Луганщине россияне ударили по Макеевке из реактивной артиллерии, на оккупированных территориях ограничили выезд чиновникам - ОВА
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Макеевку из реактивной артиллерии. На оккупированных территориях Луганщины ограничили выезд чиновников-коллаборационистов, а в Старобельске регулярно проводят проверки населения на рынке.
В Луганской области российские войска обстреляли из реактивной артиллерии Макеевку, на оккупированных территориях чиновникам ограничили выезд, в Старобельске оккупанты регулярно окружают рынок для проверки населения, сообщили в Луганской ОГА во вторник, пишет УНН.
Детали
«Противник давит и на Купянском, и на Лиманском направлениях. Наиболее активными россияне были вблизи Макеевки, Невского, Площанки и Стельмаховки. В Невском еще остаются люди, которых каждый раз уговариваем уехать. Вчера удалось двух. Село находится под постоянным огнем вражеской артиллерии. С неба «охотятся» беспилотники оккупантов. Как и в Макеевке. По этому населенному пункту захватчики ударили еще и из реактивной артиллерии», - сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
На оккупированных территориях Луганщины, как сообщается, «опубликовали распоряжение об ограничении права на выезд чиновников-коллаборационистов, которые владеют информацией особой важности или совершенно секретными сведениями».
«Разрешение на выезд таких лиц будет предоставлять лично «глава лнр» пасечник после рассмотрения заявления желающего. В течение 35 дней лицо, которое хочет выехать, будут проверять органы фсб и внутренней разведки рф. В заявлении необходимо будет указать маршрут поездки, тип транспорта и личные данные лица, которое будет принимать гостя из «лнр». Двери закрываются», - указали в ОВА.
При этом, по данным ОВА, в Старобельске оккупанты в выходные дни устраивают рейды на местном рынке. «Во время, когда там собирается достаточно населения. Проверяют документы и мобильные устройства. При необходимости, окружают рынок, перекрывая все входы - выпускают всех только после тщательного осмотра», - отметили в ОВА.
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