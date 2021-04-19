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В Луганской области разоблачили вмешательство в спецоборудование подразделений ООС

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Луганской области киберполиции вместе с СБУ разоблачили несанкционированное вмешательство в работу специальных радиоэлектронных сетей подразделений сил Операции объединенных сил. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение управления полиции в регионе.

Цитата

“Сотрудники киберполиции в Луганской области совместно со следователями Старобельского районного управления и коллегами из СБУ пресекли несанкционированное вмешательство в работу специальных радиоэлектронных сетей подразделений сил Операции объединенных сил”, — говорится в сообщении.

Детали

Так, в ходе проведения следственно-оперативных действий правоохранители установили интернет-провайдера, который действовал на территории г. Старобельск и радиоэлектронное оборудование, работавшее на радиочастотах специального пользования и запрещено для использования гражданскими лицами.

Отмечается, что во время обыска, санкционированного судом, правоохранители изъяли радиоэлектронное оборудование, работавшее на частотах специального пользования.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ст. 361 УК Украины “Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи” под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное следствие.

Напомним

По словам начальника управления Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка — в составе спецслужб России есть специальные подразделения, основной функцией которых является проведение кибератак, направленных против Украины.

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