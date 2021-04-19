На Луганщині викрили втручання в спецобладнання підрозділів ООС

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“Співробітники кіберполіції у Луганській області спільно зі слідчими Старобільського районного управління та колегами з СБУ припинили несанкціоноване втручання в роботу спеціальних радіоелектронних мереж підрозділів сил Операції об’єднаних сил”, — йдеться в повідомленні.

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Так, в ході проведення слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили інтернет-провайдера, який діяв на території м. Старобільськ та радіоелектронне обладнання, яке працювало на радіочастотах спеціального користування і є забороненим для використання цивільними особами.

Зазначається, що під час обшуку, санкціонованого судом, правоохоронці вилучили радіоелектронне обладнання, що працювало на частотах спеціального користування.

Наразі в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 361 КК України “Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку” під процесуальним керівництвом прокуратури триває досудове слідство.

Нагадаємо

За словами начальника управління Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка — у складі спецслужб Росії є спеціальні підрозділи, основною функцією яких є проведення кібератак, спрямованих проти України.