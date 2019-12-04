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В Луганской области будут судить представителя так называемой "народной милиции ЛНР"

В Луганской области будут судить представителя так называемой "народной милиции ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 16572 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт по факту участия лица в так называемой "народной милиции ЛНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры в Луганской области.

"Прокуратура Луганской области в порядке специального предварительного расследования направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении жителя города Первомайска Луганской области по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий по предварительному сговору группой лиц, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) УК Украины", - сказано в сообщении.

Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, в июле 2019 года ей заочно сообщено о подозрении, объявлен в розыск и на основании постановления следственного судьи начато специальное досудебное расследование.

По версии следствия, гражданин Украины в начале 2015 года поступил в "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. Платова народной милиции ЛНР" и занял должность так называемого "заместителя командира взвода". В вооруженном подразделении он принимал активное участие в осуществлении вооруженного сопротивления силам АТО/ООС в районе поселков Новотошковское и Троицкое Попаснянского района Луганской области.

Напомним, в Луганской области лицо сотрудничало с террористами так называемой "Луганской народной республики", приговорен к 8 годам лишения свободы.

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