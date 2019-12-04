На Луганщині судитимуть представника так званої "народної міліції ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт за фактом участі особи у так званій "народній міліції ЛНР". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури в Луганській області.
"Прокуратура Луганської області у порядку спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно мешканця міста Первомайська Луганської області за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) та ч. 2 ст. 110 (вчинення умисних дій, за попередньою змовою групою осіб, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) КК України", - сказано у повідомленні.
Оскільки зазначена особа переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у липні 2019 року їй заочно повідомлено про підозру, оголошено в розшук та на підставі ухвали слідчого судді розпочато спеціальне досудове розслідування.
За версією слідства, громадянин України на початку 2015 року вступив до "6-го окремого мотострілецького козачого полку ім. Платова народної міліції ЛНР" та обійняв посаду так званого "заступника командира взводу". У збройному підрозділі він брав активну участь у здійсненні збройного спротиву силам АТО/ООС в районі селищ Новотошківське та Троїцьке Попаснянського району Луганської області.
Нагадаємо, на Луганщині особу, яка співпрацювала з терористами так званої “Луганської народної республіки”, засуджено до 8 років позбавлення волі.