На Луганщине россияне продолжают выискивать слабые места в украинской защите - ОВА

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“Противник продолжает отыскивать слабые места в нашей защите, проверяя ее прочность на различных участках. Чаще задействует роты „шторм зед“, которые для ведения боевых действий готовят в течение всего нескольких суток. Вчера россияне попытались идти вперед на Белогоровку, но под натиском наших воинов вынуждены были оставить эти намерения. Там, как и по всей линии фронта, у украинских военных построена эшелонированная оборона”, — написал Лысогор.

По его словам, артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Надежда, Невское, Диброва и Белогоровка. По последней враг нанес удар с авиации.

Дополнение

Подразделения ВСУ уничтожают врага под Белогоровкой. Сырский показал видео.