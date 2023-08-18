На Луганщине россияне продолжают выискивать слабые места в украинской защите - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. россияне продолжают на Луганщине отыскивать слабые места в украинской защите, проверяя ее прочность на разных участках. Оккупанты чаще задействуют роты “шторм зед”, которые для ведения боевых действий готовят в течение всего нескольких суток. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор на своей странице в Telegram, передает УНН.
Цитата
“Противник продолжает отыскивать слабые места в нашей защите, проверяя ее прочность на различных участках. Чаще задействует роты „шторм зед“, которые для ведения боевых действий готовят в течение всего нескольких суток. Вчера россияне попытались идти вперед на Белогоровку, но под натиском наших воинов вынуждены были оставить эти намерения. Там, как и по всей линии фронта, у украинских военных построена эшелонированная оборона”, — написал Лысогор.
По его словам, артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Надежда, Невское, Диброва и Белогоровка. По последней враг нанес удар с авиации.
Дополнение
Подразделения ВСУ уничтожают врага под Белогоровкой. Сырский показал видео.