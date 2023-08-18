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На Луганщині росіяни продовжують вишукувати слабкі місця в українському захисті - ОВА

На Луганщині росіяни продовжують вишукувати слабкі місця в українському захисті - ОВА

Київ • УНН

 • 553390 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. росіяни продовжують на Луганщині відшукувати слабкі місця в українському захисті, перевіряючи його міцність на різних ділянках. Окупанти частіше задіююють роти “шторм зед”, які для ведення бойових дій готують упродовж лише декількох діб. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор на своїй сторінці в Telegram, передає УНН.

Цитата

“Противник продовжує відшукувати слабкі місця у нашому захисті, перевіряючи його міцність на різних ділянках. Частіше задіює роти „шторм зед“, які для ведення бойових дій готують упродовж лише декількох діб. Вчора росіяни спробували йти вперед на Білогорівку, але під натиском наших воїнів змушені були полишити ці наміри. Там, як і по всій лінії фронту, в українських військових побудована ешелонована оборона”, — написав Лисогор.

За його словами, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Надія, Невське, Діброва та Білогорівка. По останній ворог завдав удар з авіації.

Доповнення

Підрозділи ЗСУ знищують ворога під Білогорівкою. Сирський показав відео.

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