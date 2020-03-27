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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 68755 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 81163 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 94340 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 91880 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105374 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89920 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103248 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131049 просмотра

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В Луганской области прокурора подозревают в разглашении государственной тайны

В Луганской области прокурора подозревают в разглашении государственной тайны

Киев  •  УНН

 • 10876 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Служба безопасности Украины в Луганской области разоблачила прокурора одного из отделов Старобельского городской прокуратуры на разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-центр СБУ.

"Досудебным следствием установлено, что сотрудник прокуратуры вопреки своим обязанностям по защите государственных тайн, в частной беседе сообщил работнику суда информацию о проведении полицией негласных розыскных действий в уголовном производстве. Таким образом он разгласил данные, указанные в своде сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 328 (разглашение сведений, составляющих государственную тайну) Уголовного кодекса Украины следователи территориального управления ГБР сообщили прокурору о подозрении.

Продолжается следствие.

Напомним, контрразведка разоблачила и пресекла в Днепре подрывную деятельность агента российских спецслужб.

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