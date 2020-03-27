В Луганской области прокурора подозревают в разглашении государственной тайны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Служба безопасности Украины в Луганской области разоблачила прокурора одного из отделов Старобельского городской прокуратуры на разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-центр СБУ.
"Досудебным следствием установлено, что сотрудник прокуратуры вопреки своим обязанностям по защите государственных тайн, в частной беседе сообщил работнику суда информацию о проведении полицией негласных розыскных действий в уголовном производстве. Таким образом он разгласил данные, указанные в своде сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в сообщении.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 328 (разглашение сведений, составляющих государственную тайну) Уголовного кодекса Украины следователи территориального управления ГБР сообщили прокурору о подозрении.
Продолжается следствие.
Напомним, контрразведка разоблачила и пресекла в Днепре подрывную деятельность агента российских спецслужб.