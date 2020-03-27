На Луганщині прокурора підозрюють у розголошенні державної таємниці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Служба безпеки України на Луганщині викрила прокурора одного з відділів Старобільської міської прокуратури на розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю. Про це повідомляє УНН із посилання на пресцентр СБУ.
"Досудовим слідством встановлено, що співробітник прокуратури всупереч своїм обов’язкам із захисту державних таємниць у приватній розмові повідомив працівнику суду інформацію щодо проведення поліцією негласних розшукових дій у кримінальному провадженні. Таким чином він розголосив дані, які зазначені в зводі відомостей, що становлять державну таємницю", - сказано у повідомленні.
У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 328 (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю) Кримінального кодексу України слідчі територіального управління ДБР повідомили прокурору про підозру.
Триває слідство.
Нагадаємо, контррозвідка викрила та попередила у Дніпрі підривну діяльність агента російських спецслужб.