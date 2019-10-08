В Луганской области горняки бастуют, из-за задолженности по зарплате
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Сегодня горняки ОП “Шахта “Новодружеская” в Луганской области отказались спускаться в забой, требуя погасить долги. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Сегодня в первую смену прекратили добычу угля горняки ОП “Шахта „Новодружеская“, входящей в состав ОАО „Лисичанскуголь“. Они отказываются приступать к работе, требуя погашения задолженности по заработной плате. Горнякам трех шахт данного объединения задолжали 120 миллионов гривен”, — говорится в сообщении.
По его словам, горняки соседней шахты имени Г. Капустина в городе Привольнянская предупредили администрацию предприятия, со второй смены также прекратят работу.
“Между тем на шахте „Горная“ ГП „Первомайскуголь“ уже вторые сутки не спускаются в забой горняки. Их требование аналогичное — погашение задолженности по заработной плате”, — добавил Волынец.
Напомним, все 33 государственные шахты имеют задолженность за поставленную им электроэнергию на общую сумму около 15 млрд грн.