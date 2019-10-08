На Луганщині гірники страйкують, через заборгованість по зарплаті
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Сьогодні гірники ВП “Шахта “Новодружеська” у Луганській області відмовилися спускатися у вибій, вимагаючи погасити борги. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні у першу зміну припинили видобуток вугілля гірники ВП “Шахта „Новодружеська“, що входить до складу ПАТ „Лисичанськвугілля“. Вони відмовляються приступати до роботи, вимагаючи погашення заборгованості із заробітної плати. Гірникам трьох шахт даного об’єднання заборгували 120 мільйонів гривень”, — йдеться в повідомленні.
За його словами, гірники сусідньої шахти імені Г. Капустіна у місті Привольнянську попередили адміністрацію підприємства, що з другої зміни також припинять роботу.
“Тим часом на шахті „Гірська“ ДП „Первомайськвугілля“ уже другу добу не спускаються у вибій гірники. Їхня вимога аналогічна — погашення заборгованості із заробітної плати”, — додав Волинець.
Нагадаємо, усі 33 державні шахти мають заборгованість за поставлену їм електроенергію на загальну суму близько 15 млрд грн.