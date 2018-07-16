На "Левобережной" не нашли взрывчатки: станцию ​​метро открыли

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"Станция "Левобережная" проверена и открыта. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - указали в КП, через час после того, как о минировании станции сообщил аноним.

Это стало вторым "минированием" станции метро в Киеве с утра понедельника. Около 7:00 аноним сообщил о заминировании станции "Гидропарк". Взрывчатку не нашли.