На "Левобережной" не нашли взрывчатки: станцию метро открыли
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. На станции столичного метрополитена "Левобережная" не нашли взрывчатки и открыли ее для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", передает УНН.
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"Станция "Левобережная" проверена и открыта. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - указали в КП, через час после того, как о минировании станции сообщил аноним.
Это стало вторым "минированием" станции метро в Киеве с утра понедельника. Около 7:00 аноним сообщил о заминировании станции "Гидропарк". Взрывчатку не нашли.