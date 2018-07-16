На "Лівобережній" не знайшли вибухівки: станцію метро відкрили
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. На станції столичного метрополітену "Лівобережна" не знайшли вибухівки і відкрили її для пасажирів. Про це повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен", передає УНН.
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"Станцію "Лівобережна" перевірено та відкрито. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - вказали у КП, за годину після того, як про мінування станції повідомив анонім.
Це стало другим "мінуванням" станції метро у Києві з ранку понеділка. Близько 7:00 анонім повідомив про замінування станції "Гідропарк". Вибухівки не знайшли.