На "Лівобережній" не знайшли вибухівки: станцію метро відкрили

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"Станцію "Лівобережна" перевірено та відкрито. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - вказали у КП, за годину після того, як про мінування станції повідомив анонім.

Це стало другим "мінуванням" станції метро у Києві з ранку понеділка. Близько 7:00 анонім повідомив про замінування станції "Гідропарк". Вибухівки не знайшли.