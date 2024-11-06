На линии обороны на Курщине интенсивность боевых действий стабильно высокая - командир взвода 95-й бригады

В Курской области на линии обороны интенсивность боевых действий стабильно высокая, она не уменьшается, а увеличивается.

Об этом заявил командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой полесской бригады ВСУ Станислав Краснов в эфире телемарафона, передает УНН.

Обстановка действительно напряженная, россияне не прекращают штурмовать...Но россиянам не удается продавить нашу линию обороны, они несут огромные потери. У них теряется большое количество пехоты и техники, которую они задействуют. Мы успешно отражаем все штурмовые действия россиян - сказал Краснов.

Отвечая на вопрос, чувствует ли он то, что увеличилось количество группировки из-за прибытия солдат из КНДР, и сказалось ли это уже на ходе боевых действий на Курщине, Краснов отметил:

Трудно сказать. Я могу говорить о нашей линии обороны. На нашей линии обороны интенсивность боевых действий стабильно высокая и она не уменьшалась. А постоянно можно сказать, что она увеличивается

Дополнение

Суспільне сообщало, что Вооруженные силы Украины провели первые боевые столкновения с военными из КНДР в курской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что после начала операции в курской области россия стремится, чтобы украинские войска вышли с этой территории, сосредоточила около 45 тысяч военных и пытается увеличить их количество, а из-за недостатка собственных сил, враг планирует привлечь военных из КНДР.

Южная Корея подтвердила присутствие 10 тысяч военных КНДР в россии