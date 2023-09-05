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На Лиманском направлении ежедневно отражают около 8 атак врага, но россияне готовятся к очередному наступлению - Маляр

На Лиманском направлении ежедневно отражают около 8 атак врага, но россияне готовятся к очередному наступлению - Маляр

Киев • УНН

 • 354939 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. На Лиманском направлении ежедневно около восьми вражеских атак отражают Силы обороны, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, комментарий которой приводят во вторник в Минобороны, пишет УНН.

Детали

По ее словам, еще две недели назад Купянское направление было "эпицентром", и оккупанты прилагали все усилия для продвижения там, чтобы прорвать оборону и дойти до Купянска, но врага остановили. "Врага уничтожили: уничтожили технику, уничтожили вооружение, уничтожили людей", - указала заместитель министра в эфире телемарафона.

"Собственно, они там, и на Купянском, и на Лиманском направлениях, восстанавливают свои войска, заменяют людей, подтягивают технику на замену. И может показаться, что там меньше обстрелов, на самом деле - интенсивность там очень высокая", - подчеркнула Маляр.

Цитата

"Если говорить Лиманский - ... ежедневно там около восьми атак отражают наши Вооруженные силы. И ситуация горячая. Но россияне все равно продолжают готовиться к очередному наступлению. То есть вот так, как волнами оно идет, они готовятся к тому, чтобы там активизироваться", – отметила Маляр.

Украинские военные, штабы и командование готовятся к тому, чтобы дать оккупантам отпор.

Напомним

Как сообщили 5 сентября в Генштабе, российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки, Новоегоровки, Белогоровки и севернее Клищеевки.

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