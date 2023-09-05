На Лиманському напрямку щодня відбивають близько 8 атак ворога, але росіяни готуються до чергового наступу - Маляр

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З її слів, ще два тижні тому Куп'янський напрямок був "епіцентром", і окупанти докладали усіх зусиль для просування там, щоб прорвати оборону і дійти до Куп'янська, але ворога зупинили. "Ворога знищили: знищили техніку, знищили озброєння, знищили людей", - вказала заступниця міністра в ефірі телемарафону.

"Власне, вони там, і на Куп'янському, і на Лиманському напрямках, відновлюють свої війська, замінюють людей, підтягують техніку на заміну. І може здатися, що там менше обстрілів, насправді - інтенсивність там дуже висока", - наголосила Маляр.

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"Якщо говорити Лиманський - ... щодня там близько восьми атак відбивають наші Збройні сили. І ситуація гаряча. Але росіяни все одно продовжують готуватися до чергового наступу. Тобто ось так, як хвилями воно йде, вони готуються до того, щоб там активізуватися", – зазначила Маляр.

Українські військові, штаби і командування готуються до того, щоб дати окупантам відсіч.

Нагадаємо

Як повідомили 5 вересня у Генштабі, російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки, Новоєгорівки, Білогорівки та північніше Кліщіївки.