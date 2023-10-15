На Лимано-Купянском направлении россияне не могут подойти к ВСУ ближе чем на три километра - Дибров

Цитата

«Судя по тому, что происходит мы видим, что там стоит регулярная российская армия, скорее всего это пехотные механизированные подразделения, то есть - есть пехота, есть бронетехника. Но бронетехника не решается приближаться к передовой достаточно близко, потому что насыщенность противотанковых средств сейчас высокая и беспилотные аппараты и FPV дроны работают так, что ближе чем на 3 километра подходить к нам уже ужасно», - сказал Сергей Дибров.

Детали

Каждый раз, когда враг хочет приблизиться, ему надо делать спецоперацию, привлекать разведку и ждать погодных условий, чтобы не попасть под украинский огонь, говорится в сообщении.

Также Сергей Дибров отмечает, что уже не наблюдается со стороны россиян больших наступлений и «мясных штурмов».

«Они уже не идут в безумные штурмы, они уже не используют огневые валы, как были летом прошлого года, когда они города сравнивали с землей. Они уже экономят снаряды, они уже заботливо относятся к своей технике, то есть что-то у них произошло», - сообщил Дибров.

В целом вражеские обстрелы интенсифицировались. В основном это произошло из-за улучшения погодных условий. Это и артиллерийские обстрелы, но в основном это тяжелое пехотное вооружение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне увеличили интенсивность наступательных действий на Лимано-Купянском направлении – спикер