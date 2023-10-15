На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни не можуть підійти до ЗСУ ближче ніж на три кілометри - Дібров

$41.400.00
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 7342 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 12849 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 24512 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 96069 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 168598 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 173659 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 136878 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136941 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87448 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94102 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4м/с
55%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 9982 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 13402 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 17374 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 17412 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 12999 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 7350 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 173663 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 233767 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 382134 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 318947 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 13226 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 18424 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34902 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 31413 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 136882 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни не можуть підійти до ЗСУ ближче ніж на три кілометри - Дібров

Київ • УНН

 • 531791 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Окупанти на Лимано-Куп’янському напрямку не можуть наблизитися до передової ближче, ніж на 3 кілометри. Про це в ефірі телемарафону повідомив старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21 ОМБр Сергій Дібров, пише УНН.

На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни не можуть підійти до ЗСУ ближче ніж на три кілометри - Дібров

Цитата

«Судячи з того, що відбувається ми бачимо, що там стоїть регулярна російська армія, скоріш за все це піхотні механізовані підрозділи, тобто є піхота є бронетехніка. Але бронетехніка не наважується наближатися до передової досить близько, тому що насиченість протитанкових засобів зараз висока і безпілотні апарати та FPV дрони працюють так, що ближче ніж на 3 кілометри підходити до нас вже жахливо»,- сказав Сергій Дібров.

Деталі

Кожен раз, коли ворог хоче наблизитися, йому треба робити спецоперацію, залучати розвідку та чекати погодних умов, щоб не потрапити під український вогонь, йдеться в повідомленні.

Також Сергій Дібров зазначає, що вже не спостерігається з боку росіян великих наступів та «м’ясних штурмів».

«Вони вже не йдуть у божевільні штурми, вони вже не використовують вогневі вали, як були влітку минулого року, коли вони міста рівняли з землею. Вони вже економлять снаряди, вони вже турботливо ставляться до своєї техніки, тобто щось у них сталося»,- повідомив Дібров.

Загалом ворожі обстріли інтенсифікувалися. В основному це сталося через покращення погодних умов. Це й артилерійські обстріли, але переважно це важке піхотне озброєння.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни збільшили інтенсивність наступальних дій на Лимано-Куп'янському напрямку – речник

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.28
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35