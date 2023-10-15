На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни не можуть підійти до ЗСУ ближче ніж на три кілометри - Дібров

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«Судячи з того, що відбувається ми бачимо, що там стоїть регулярна російська армія, скоріш за все це піхотні механізовані підрозділи, тобто є піхота є бронетехніка. Але бронетехніка не наважується наближатися до передової досить близько, тому що насиченість протитанкових засобів зараз висока і безпілотні апарати та FPV дрони працюють так, що ближче ніж на 3 кілометри підходити до нас вже жахливо»,- сказав Сергій Дібров.

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Кожен раз, коли ворог хоче наблизитися, йому треба робити спецоперацію, залучати розвідку та чекати погодних умов, щоб не потрапити під український вогонь, йдеться в повідомленні.

Також Сергій Дібров зазначає, що вже не спостерігається з боку росіян великих наступів та «м’ясних штурмів».

«Вони вже не йдуть у божевільні штурми, вони вже не використовують вогневі вали, як були влітку минулого року, коли вони міста рівняли з землею. Вони вже економлять снаряди, вони вже турботливо ставляться до своєї техніки, тобто щось у них сталося»,- повідомив Дібров.

Загалом ворожі обстріли інтенсифікувалися. В основному це сталося через покращення погодних умов. Це й артилерійські обстріли, але переважно це важке піхотне озброєння.

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