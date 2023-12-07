На Лимано-Купянском направлении за сутки было отражено 13 атак, уничтожено 324 оккупанта и 37 единиц вражеской техники

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
  •  17535 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
  •  45729 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
  •  101330 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
  •  104845 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
  •  103202 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
  •  124282 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
  •  141642 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
  •  138544 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
  •  130241 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  124898 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
6 декабря  •  132385 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
6 декабря  •  138203 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  114691 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  242893 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  238793 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
na-limano-kupyanskom-napravlenii-za-sutki-bilo-otrazheno-13-atak-unichtozheno-324-okkupanta-i-37-yedinits-vrazheskoi-tekhniki

На Лимано-Купянском направлении за сутки было отражено 13 атак, уничтожено 324 оккупанта и 37 единиц вражеской техники

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 11:12  •  22130 просмотра

Read in English

На Лиманско-Купянском направлении украинские войска отбили 13 вражеских атак и уничтожили 324 вражеских солдат. Также было уничтожено 37 единиц вражеской военной техники, включая танки и БМП.

За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении Силы обороны Украины отбили 13 вражеских атак и ликвидировали 324 захватчика. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает УНН.

За прошедшие сутки было отражено 13 атак - это на Лимано-Купянском направлении. Из них 7 - на Купянском, 6 - на Лиманском. Удалось уничтожить 324 оккупанта на этом направлении направлении и 37 единиц вражеской военной техники, среди которых 5 танков и 4 БМП-2

- сказал Владимир Фитьо.

Детали

По его словам, россияне активно применяют истребительную, бомбардировочную авиацию и управляемые авиационные бомбы. За минувшие сутки оккупанты нанесли 14 авиаударов по украинским позициям.

Также на Лимано-Купянском направлении активно используются дроны-камикадзе. За вчерашний день было использовано 20 БПЛА.

Кроме того, 671 раз были обстреляны позиции украинских военных из вражеских минометов и артиллерии.

В целом, по данным Фитьо, в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" в течение ноября россияне потеряли 10 980 человек. В дополнение было уничтожено более 1 100 единиц техники, среди которой 128 танков, 208 боевых бронированных машин и около 260 орудий и минометов различных калибров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 336 тысяч

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
На Лимано-Куп’янськом напрямку за добу було відбито 13 атак, знищено 324 окупанта та 37 одиниць ворожої техніки
In the Liman-Kupyansk sector, 13 attacks were repelled over the last day, 324 occupants and 37 pieces of enemy equipment were destroyed
Новости по теме

На Лимано-Купянском направлении за сутки было отражено 13 атак, уничтожено 324 оккупанта и 37 единиц вражеской техники

На Лиманско-Купянском направлении украинские войска отбили 13 вражеских атак и уничтожили 324 вражеских солдат. Также было уничтожено 37 единиц вражеской военной техники, включая танки и БМП.

Война •   •  22130 просмотра
На Лимано-Купянском направлении за сутки было отражено 13 атак, уничтожено 324 оккупанта и 37 единиц вражеской техники

Оккупанты обстреляли Тягинку на Херсонщине: четверо пострадавших, медики борются за жизнь одного из них

Российские войска обстреляли Тягинку Херсонской области, ранив четырех человек; один из них находится в критическом состоянии.

Война •   •  21278 просмотра
Оккупанты обстреляли Тягинку на Херсонщине: четверо пострадавших, медики борются за жизнь одного из них

Законопроект по криминализации контрабанды прошел комитет

Комитет ВР пересмотрел свое решение по проекту закона о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров (№ 5420).

Экономика •   •  20002 просмотра
Законопроект по криминализации контрабанды прошел комитет

В университете Лас-Вегаса произошла стрельба - по меньшей мере трое убитых

67-летний профессор колледжа открыл стрельбу в Университете Невады в Лас-Вегасе, убив троих и ранив еще одного, прежде чем погиб в перестрелке с полицией.

Новости Мира •   •  16439 просмотра
В университете Лас-Вегаса произошла стрельба - по меньшей мере трое убитых

По 25 лет каждому: трое защитников Мариуполя получили "приговоры" в рф по вымышленным делам

Трое военнослужащих украинского полка "Азов" были приговорены так называемым "судом днр" к 25 годам лишения свободы по вымышленным и сфальсифицированным уголовным делам.

Война •   •  22205 просмотра
По 25 лет каждому: трое защитников Мариуполя получили "приговоры" в рф по вымышленным делам

Били из авиации, "Градов" и артиллерии: в Донецкой области россияне за сутки ранили четырех человек

В Донецкой области четверо местных жителей были ранены в результате российских атак, объектами обстрелов стали различные общины и гражданские объекты. Полиция сообщает о повреждении 10 гражданских объектов и призывает соблюдать комендантский час.

Война •   •  21844 просмотра
Били из авиации, "Градов" и артиллерии: в Донецкой области россияне за сутки ранили четырех человек

Пребывание на территории страны-агрессора и в дальнейшем будет опасным для предателей и коллаборационистов - Юсов

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что предатели должны сдаться украинскому правосудию для безопасности и защиты прав, отметив риски пребывания на территории страны-агрессора.

Война •   •  23092 просмотра
Пребывание на территории страны-агрессора и в дальнейшем будет опасным для предателей и коллаборационистов - Юсов

В Черкасской области разоблачена наркогруппировка: более 40 человек арестованы за производство амфетамина и выращивание конопли

В Черкасской области правоохранители разоблачили преступную группу из более 40 человек, которые занимались производством амфетамина и выращиванием конопли, зарабатывая до 5 миллионов гривен ежемесячно. Участникам группировки сообщено подозрения, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  23071 просмотра
В Черкасской области разоблачена наркогруппировка: более 40 человек арестованы за производство амфетамина и выращивание конопли

В Одесской области нашли подрядчика для восстановления поврежденной россиянами Сергеевки

Отстройка поврежденной россиянами Сергеевки сдвинулась с места: с подрядчиком заключили договор.

Общество •   •  25511 просмотра
В Одесской области нашли подрядчика для восстановления поврежденной россиянами Сергеевки

Politico: бывший глава МИД Китая Цинь Ган, вероятно, умер после пыток или совершил самоубийство

Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, вероятно, умер от пыток или самоубийства после того, как был отстранен от должности. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники приближенные к высокопоставленным чиновникам Китая.

Новости Мира •   •  25510 просмотра
Politico: бывший глава МИД Китая Цинь Ган, вероятно, умер после пыток или совершил самоубийство