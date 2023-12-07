На Лимано-Купянском направлении за сутки было отражено 13 атак, уничтожено 324 оккупанта и 37 единиц вражеской техники
Киев • УНН
На Лиманско-Купянском направлении украинские войска отбили 13 вражеских атак и уничтожили 324 вражеских солдат. Также было уничтожено 37 единиц вражеской военной техники, включая танки и БМП.
За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении Силы обороны Украины отбили 13 вражеских атак и ликвидировали 324 захватчика. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает УНН.
За прошедшие сутки было отражено 13 атак - это на Лимано-Купянском направлении. Из них 7 - на Купянском, 6 - на Лиманском. Удалось уничтожить 324 оккупанта на этом направлении направлении и 37 единиц вражеской военной техники, среди которых 5 танков и 4 БМП-2
Детали
По его словам, россияне активно применяют истребительную, бомбардировочную авиацию и управляемые авиационные бомбы. За минувшие сутки оккупанты нанесли 14 авиаударов по украинским позициям.
Также на Лимано-Купянском направлении активно используются дроны-камикадзе. За вчерашний день было использовано 20 БПЛА.
Кроме того, 671 раз были обстреляны позиции украинских военных из вражеских минометов и артиллерии.
В целом, по данным Фитьо, в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" в течение ноября россияне потеряли 10 980 человек. В дополнение было уничтожено более 1 100 единиц техники, среди которой 128 танков, 208 боевых бронированных машин и около 260 орудий и минометов различных калибров.
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На Лимано-Купянском направлении за сутки было отражено 13 атак, уничтожено 324 оккупанта и 37 единиц вражеской техники
На Лиманско-Купянском направлении украинские войска отбили 13 вражеских атак и уничтожили 324 вражеских солдат. Также было уничтожено 37 единиц вражеской военной техники, включая танки и БМП.
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