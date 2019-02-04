На ликвидацию аварий на коллекторе в Бердянске нужно более 20 млн грн

"В пятницу состоялось внеочередное заседание постоянной комиссии по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Предварительный расчет показал, что на полную замену всего участка коллектора, потому что он реально в аварийном состоянии, требуется более 20 млн гривен", - рассказала руководитель пресс-службы горсовета Бердянска Ирина Егорова.



В частности, по предварительным расчетам, речь идет о сумме 21 млн 742 тыс. 600 грн.



В бюджете города таких средств нет, поэтому было отправлено обращение к председателю Запорожской облгосадминистрации с просьбой выделить средства на ликвидацию аварийной ситуации в Бердянске из областного резервного фонда.

В горсовете Бердянска отмечают, чрезвычайная ситуация, произошедшая после аварии на канализационном коллекторе может привести к непредсказуемым последствиям и нанесения городу значительного экологического ущерба.



Как сообщал УНН, 3 февраля в Бердянске на коллекторе произошла еще одна авария, без воды снова осталось несколько районов города, также перекрыто движение на Западном проспекте.



Напомним, авария произошла вечером 27 января на главном городском коллекторе с обвалом (сразу в четырех местах) на магистральном канализационном коллекторе, который отводит до 80% стоков города. Для ликвидации аварии необходимо отремонтировать трубопровод длиной 159 метров (диаметр - 800 мм), который расположен на глубине пять метров.