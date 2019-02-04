На ликвидацию аварий на коллекторе в Бердянске нужно более 20 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Для ликвидации нескольких аварий на канализационном коллекторе необходимо более 20 млн гривен. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе горсовета Бердянска.
"В пятницу состоялось внеочередное заседание постоянной комиссии по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Предварительный расчет показал, что на полную замену всего участка коллектора, потому что он реально в аварийном состоянии, требуется более 20 млн гривен", - рассказала руководитель пресс-службы горсовета Бердянска Ирина Егорова.
В частности, по предварительным расчетам, речь идет о сумме 21 млн 742 тыс. 600 грн.
В бюджете города таких средств нет, поэтому было отправлено обращение к председателю Запорожской облгосадминистрации с просьбой выделить средства на ликвидацию аварийной ситуации в Бердянске из областного резервного фонда.
В горсовете Бердянска отмечают, чрезвычайная ситуация, произошедшая после аварии на канализационном коллекторе может привести к непредсказуемым последствиям и нанесения городу значительного экологического ущерба.
Как сообщал УНН, 3 февраля в Бердянске на коллекторе произошла еще одна авария, без воды снова осталось несколько районов города, также перекрыто движение на Западном проспекте.
Напомним, авария произошла вечером 27 января на главном городском коллекторе с обвалом (сразу в четырех местах) на магистральном канализационном коллекторе, который отводит до 80% стоков города. Для ликвидации аварии необходимо отремонтировать трубопровод длиной 159 метров (диаметр - 800 мм), который расположен на глубине пять метров.