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На ліквідацію аварій на колекторі у Бердянську потрібно понад 20 млн грн

На ліквідацію аварій на колекторі у Бердянську потрібно понад 20 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Для ліквідації декількох аварій на каналізаційному колекторі потрібно понад 20 мільйонів гривень. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі міськради Бердянська.

“В п’ятницю відбулось позачергове засідання постійної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Попередній розрахунок показав, що на повну заміну всієї ділянки колектора, тому що він реально в аварійному стані, потрібно понад 20 млн гривень”, - розповіла керівник прес-служби міськради Бердянська Ірина Єгорова.

Зокрема, за попередніми розрахунками, йдеться про суму 21 млн 742 тис. 600 грн.

У бюджеті міста таких коштів немає, тому було відправлене звернення до голови Запорізької облдержадміністрації з проханням виділити кошти на ліквідацію аварійної ситуації у Бердянську з обласного резервного фонду.

У міськраді Бердянська зазначають, надзвичайна ситуація, що сталася після аварії на каналізаційному колекторі, може призвести до непередбачуваних наслідків і нанесення місту значних екологічних збитків.

Як повідомляв УНН, 3 лютого у Бердянську на колекторі сталась ще одна аварія, без води знову залишилося кілька районів міста, також перекрито рух на Західному проспекті.

Нагадаємо, аварія сталась ввечері 27 січня на головному міському колекторі з обвалом (одразу в чотирьох місцях) на магістральному каналізаційному колекторі, який відводить до 80% стоків міста. Для ліквідації аварії необхідно відремонтувати трубопровід довжиною 159 метрів (діаметр - 800 мм), який розташований на глибині п'ять метрів.

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