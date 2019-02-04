На ліквідацію аварій на колекторі у Бердянську потрібно понад 20 млн грн

“В п’ятницю відбулось позачергове засідання постійної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Попередній розрахунок показав, що на повну заміну всієї ділянки колектора, тому що він реально в аварійному стані, потрібно понад 20 млн гривень”, - розповіла керівник прес-служби міськради Бердянська Ірина Єгорова.



Зокрема, за попередніми розрахунками, йдеться про суму 21 млн 742 тис. 600 грн.



У бюджеті міста таких коштів немає, тому було відправлене звернення до голови Запорізької облдержадміністрації з проханням виділити кошти на ліквідацію аварійної ситуації у Бердянську з обласного резервного фонду.

У міськраді Бердянська зазначають, надзвичайна ситуація, що сталася після аварії на каналізаційному колекторі, може призвести до непередбачуваних наслідків і нанесення місту значних екологічних збитків.



Як повідомляв УНН, 3 лютого у Бердянську на колекторі сталась ще одна аварія, без води знову залишилося кілька районів міста, також перекрито рух на Західному проспекті.



Нагадаємо, аварія сталась ввечері 27 січня на головному міському колекторі з обвалом (одразу в чотирьох місцях) на магістральному каналізаційному колекторі, який відводить до 80% стоків міста. Для ліквідації аварії необхідно відремонтувати трубопровід довжиною 159 метрів (діаметр - 800 мм), який розташований на глибині п'ять метрів.